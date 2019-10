Går i gang med nye kurs

nyheter

Alta jeger- og fiskerforening (Alta jff) starter nytt jegerprøvekors 29. oktober.

– Kurset går to kvelder per uke i en måneds tid. Det blir også en eller to skytedager, avhenging av hvor mange kursdeltakere vi får, forteller Bernt Suhr i Alta JFF.

Kursavgiften dekker materiell, lærerkostnader, leie av lokaler, samt et års medlemsskap i foreninga. Det koster 3350 kroner for voksne og 2200 kroner for ungdom å delta. De som er medlem av foreninga vil få kursrabatt tilsvarende et års medlemsskap.

Kurset avsluttes med en elektronisk eksamen i slutten av november.

– Da skal de kursdeltakerne som består eksamen være kompetente jegere, sier Suhr.