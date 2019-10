– Svært tilfreds med klinikk-bygget

nyheter

Samtidig som Finnmarkssykehuset sist torsdag kunne vise 300 besøkende det nye klinikkbygget i Alta, var det duket for overlevering av bygget fra hovedentreprenør Harald Nilsen AS. I disse dager feirer bedriften 60-årsjubileum og har mange grunner til å være fornøyd med tingenes tilstad.

Prosjektet omfatter en utvidelse av dagens helsesenter med 4.000 kvadratmeter nybygg, som tas i bruk i november. Den totale investeringsrammen med medisinsk utstyr og tekniske installasjoner, er på 457 millioner kroner

Finnmarkssykehuset opplyser at prosjektet er avsluttet innenfor tidsplan.

– Vi er svært tilfreds med bygget og at entreprenøren har levert, både i forhold til kvalitet og milepæler, sier prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi i Finnmarkssykehuset i en pressemelding. Bygger har lenge blitt kalt Alta nærsykehus, men det offisielle navnet er nå Klinikk Alta.

Entreprenøren er glad for godordene.

– Vi takker for oppdraget, og vi er glade for at Finnmarkssykehuset HF er tilfreds med arbeidet vi har utført, sier Halvdan Heggheim, som er daglig leder i entreprenørselskapet.

11. desember er det offisiell åpning av Klinikk Alta.