– Det dreier seg om nærhet til beslutningene

I dag har Nordkalottfolket sin debut i fylkestinget. Det skjer i Harstad, der historiens første møte for Troms og Finnmark fylkeskommune holdes.

Det første standpunktet har frontfigur Toril Bakken Kåven klart.

– Nordkalottfolket ønsker formannskapsmodellen som styringsform, og ikke parlamentarisme, som fellesnemnda har gått inn for. Det er fordeler og ulemper, uansett hvilken styringsform man velger. I denne saken har vi landet på at formannskapsmodellen er best. For vår del dreier det seg om nærhet til beslutningene, forklarer Bakken Kåven i en pressemelding.

Hun påpeker at man i opposisjonen har bedre innsyn og større påvirkningskraft på vedtak.

– Vi tror også det ligger nærmere den nordnorske måten å tenke på: man setter seg ned rundt et bord og diskuterer, i stedet for at kun de som er i flertallsposisjon, diskuterer seg frem til enighet sammen, mener Bakken Kåven, som også tror dette vil være en rimeligere modell.