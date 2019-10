Nedetid for Radio Alta

nyheter

På grunn av at Alta Kraftlag mandag arbeider i høyspentnettet opp mot Komsa, blir det utkoblinger mandag 28. oktober i tidsrommet kl 15.30 til 21.

Det får konsekvenser for Radio Alta, som riktignok har direktesendinger om formiddag mellom 09 og 11.

Reprise-sendingen om ettermiddagen blir imidlertid rammet.

– Det betyr at vi ikke har strøm til Radio Altas utstyr, og at vi må melde om nedetid i dette tidsrommet. Dette gjelder både DAB og FM, sier teknisk ansvarlig i Mediehuset Altaposten, Even Martinsen.