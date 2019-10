– Mer bærekraftig å spise sau enn lam

nyheter

I samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har Alta Videregående skole blitt med på et prosjekt hvor målet og håpet er at man klarer å opplyse befolkningen om at man faktisk kan spise sau i stedenfor å sverge til det populære lammekjøttet, uten at man trenger å være misfornøyd med smaken.