– Mange av ungdommene er sultefôret på voksenkontakt

nyheter

Det sier Solgunn Solli som er LOS på Alta ungdomskole og som skal følge opp elever som står i fare for å droppe ut av skolen. Etter å ha gått rundt i gangene på Alta ungdomsskole i ett år opplever Solli og kollega Inger Johanne Skaaden at ungdom nærmest strømmer til for å prate med dem.