Altaposten får melding om nok en trailer som sliter med å komme seg frem på vinterføret. Denne gangen var det på E6 ved Kvenvikbakken vest for Alta, vogntoget hadde havnet i vanskeligheter.

Politiet melder at vogntoget var utenlandsk og at fører er ilagt gebyr for manglende kjettinger, samt ilagt bruksforbud. Vogntoget er nå tauet til utkjørsel.