Er fanget knapt 13.000 ryper så langt

Det blir ingen endring i dagskvoter og sesongkvoter i småviltjaka, men orrhøne og røy fredes resten av sesongen, opplyser Finnmarkseiendommen. Det er klart etter gårsdagens møte med brukerforeningene, der de ble enige om spillereglene.

Ifølge Fefo har det vært et middels bra rypeår.

Jegerne har hatt en fangst på 9.749 liryper, og det er omtrent som på samme tid i fjor.

– Nesten halvparten ble felt i Kautokeino kommune. Det er i tillegg rapportert inn 2.947 fjellryper, opplyses det.

– Selv om det fortsatt er lenge igjen av sesongen, vet vi av erfaring at fangsten så langt representerer om lag 90% av uttaket for hele sesongen, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli. De aller fleste jegerne har felt under ti ryper. 35 prosent av jegerne bosatt i Finnmark.

Regler som videreføres ut sesongen på Finnmarkseiendommen

– Fortsatt dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy stoppes rypejakta 23. desember

– Fortsatt sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Sesongkvoten gjelder også for snarefangere. Det betyr at bosatte i Finnmark har sesongkvote på 30 ryper uavhengig av om rypene er fanget i snare eller felt med våpen

– Fortsatt sesongkvote for tilreisende jegere på 20 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen

– Ingen endring av kvote for skogsfugl Pasvik og Anarjohka

– I kommunene Sør-Varanger og Karasjok dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl

– Det innføres fredning av brunfugl (hunnfugl av storfugl og orrfugl) for resten av sesongen 2019/2020