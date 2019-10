– Kan løslates når som helst

nyheter

Mens lokalsamfunnet venter spent på om spionasjedømte Frode Berg snart blir løslatt, markeres 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark med kongebesøk.

Fra norsk side deltar i tillegg til kong Harald statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Utenriksminister Sergej Lavrov står i spissen for den russiske delegasjonen.

Bergs sak blir garantert et samtaletema både i og utenfor møterommene i Kirkenes fredag.

Lavrov ga et klart signal om at saken kan gå mot en løsning da han på TV 2 s spørsmål om når Berg kan være hjemme igjen, svarte «når som helst». Utenriksministeren la ved ankomst til sitt hotell i Kirkenes sent torsdag kveld til at saken ikke har påvirket forholdet mellom de to landene i det hele tatt.

Benådning på gang

Tidligere torsdag varslet en russisk kommisjon at den har bedt president Vladimir Putin om å benåde Berg. Nyheten skapte umiddelbart økt tro på at en utlevering av den pensjonerte norske grenseinspektøren fra Kirkenes kan være nært forestående.

– Dette bekrefter ytterligere at det foreligger en avtale, slik vi har hørt om den siste uka, sa Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB torsdag.

Norske myndigheter holder imidlertid kortene tett til brystet og viser foreløpig bare til at det jobbes for å ivareta Bergs interesser.

Berg (64) ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017. Berg nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Harde utfall

Søreide og Lavrov innleder fredagens jubileumsfeiring med et besøk på Grenselandmuseet utenfor Kirkenes, før de skal ha et bilateralt møte og pressekonferanse.

Russisk UD varslet torsdag i en omfattende uttalelse at «antirussisk» pengebruk og utvikling av infrastruktur i Norges forsvar vil bli tatt opp på møtet. Russiske myndigheter viser til at styrker fra andre NATO-land i stadig større grad øver på norsk territorium.

Norge har vist til en «bred dagsorden» på møtet og pekt på at det er naturlig at sikkerhetspolitiske spørsmål er en del av dialogen. Ukraina-konflikten og borgerkrigen i Syria har de siste årene forsuret det norsk-russiske forholdet.

Kongen taler

Solberg innleder sitt program med å delta ved åpningen av utstillingen «Dokker har vunne, kara».

Det offisielle programmet i anledning frigjøringsjubileet foregår på Torget i Kirkenes, hvor kong Harald står i spissen for arrangementet.

Et viktig poeng med markeringen er at dramatikken som utspilte seg i Finnmark da krigen gikk mot slutten, ikke skal bli glemt.

Da sovjetrussiske styrker nærmet seg og Nazi-Tyskland gjorde retrett, ble befolkningen tvangsevakuert, og okkupasjonsstyrkene startet den brente jords taktikk. 17.000 bygninger ble brent ned. 50.000 mennesker ble tvangsevakuert med båt, først til Troms og deretter videre sørover.

Samtidig gjemte 25.000 mennesker seg for tyskerne. De overvintret i huler og gammer. 25. oktober 1944 befridde den røde armé gruva i Bjørnevatn. De 3.500 menneskene som hadde gjemt seg i gruvetunnelen, ble de første til å heise det norske flagget i et frigjort, norsk område.(©NTB)