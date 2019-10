Festkveld for Bilal på Vestlandet

nyheter

Bilal Saab fra Hasvik har nemlig mange tilhengere også i Nordfjord – og lørdagskvelden samles de til festkveld under finalen.

Restauranteier Øyvind Bjørlo på Nordfjordeid, men har slektsrøtter på Sørøya og inviterer lørdag til Stjernekamp-fest. Bjørlo satser på skikkelig Stjernekamp-stemning når finalen går av stabelen lørdag. Da blir restauranten Magnifikk samlingsplass for innflyttere fra Nord Norge, om de er Bilal-tilhengere eller ikke.

Med slekt fra Bilal sin hjemplass, vil målet selvsagt være å heie frem finnmarkingen i finaleomgangen. I hele Nordfjord-regionen finner man folk fra Nordland, Troms og Finnmark.

Restauranteier Bjørlo beklager at det for hans del blir lite besøk i nord. Mamma Judith Bjørlo derimot er ofte og besøker slekt og venner på Sørøya. Senest sist sommer gikk turen til øya i Vest Finnmark sammen med et vennepar fra Nordfjordeid.

– Vi heier på Bilal. I sommer møtte vi han og foreldrene på et utested. Derfor er det artig å følge han i Stjernekamp nå, sier Judith Bjørlo.

Hun er en av Nord Norge-gjengen i Nordfjord med idé om å lage feststemning under finaleomgangen, og håper mange stiller opp med fullladet telefon for å stemme Bilal helt til topps.

– Sjølsagt håper vi at han vinner, sier hun-

Tidligere har det vært et aktivt Nord Norge-lag i Nordfjord med medlemmer fra alle kommunene i regionen, men aktiviteten har dabbet av de siste årene.