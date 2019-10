Løfter gründeridé

nyheter

– Vi driver med å styre og overvåke varme, lys, luftkvalitet med mere i bygg, både private og offentlige bygg. Når byggeier har satt hvilke nivå en ønsker på luft så regulerer systemet seg inn slik at det ikke blir avvik, ved å sette inn ekstra ventilasjon. Herfra kan vi også styre lys og varme i de enkelte rommene i bygget og sørge for at temperaturen er grei når du kommer på kontoret, forklarer Kyrre Berg, avdelingsleder IOT, X5 Elektro.