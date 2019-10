Johs Røde er død

nyheter

Det melder Lofotposten.

Røde var opprinnelig formingslærer, men viste seg å være en særdeles begavet og fingernem kunstner fra sin base i Lofoten, der han også drev galleri på Ramberg.

Videre har Røde vært en markant miljøforkjemper, de siste årene med stort engasjement for et oljefritt Lofoten og Vesterålen.

– Utrolig engasjert

Per-Kaare Holdal har jobbet sammen med Røde i flere år. Til Lofotposten sier han.

– Johs som person var en utrolig engasjert mann. Han var ikke stor i høyden, men han hadde en kraftig røst, og et kraftig ordforråd. Når Johs var til stede, så hørtes han. Så var han en mann som brant for det lokale, for Lofoten, for kysten og for kystkulturen, og for et rent hav, samt miljøet generelt, sier Holdal til avisa.

Bok om oppveksten

Johs har også satt sine spor hjemme i Alta, som han aldri glemte. I boka Mine tårer får de aldri fortalte Røde om sine opplevelser fra krigsårene. Som liten gutt opplevde han nedbrenningen og evakueringen på nært hold, en sterk beretning fra lokalhistorien, som er mer aktuell enn noensinne.

Røde var i fjor hjemme i Langfjordbotn i forbindelse med Langfjorddagene, der han viste fram flotte kunstverk, som imponerte de oppmøtte og Altaposten.