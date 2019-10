– Jeg er kjempelettet

nyheter

Bare to dager etter at det ble åpnet konkurs i kosmetikkjedene Vita og Loco står nye eiere klare til å overta. Det er bostyrer Tom Hugo Ottesen som opplyser dette til Dagens Næringsliv. Sent tirsdag kveld bekreftet Ottesen at restruktureringsselskapet Jotunfjell Partners blir de nye eierne av Vita og Loco. Jotunfjell har allerede varslet at de legger ned Loco.