Berit Land mener påstandene fra Høyres Ståle Sæther i saken om helsehuset behøver et tilsvar. Hun forteller at Kontrollutvalgets behandling av kommunens salg av helsehuset på Sandland er basert på informasjon de mottok fra flere hold.

– Vi ba kontrollutvalgets sekretariat (KUSEK) gjøre en faktakartlegging av de faktiske forhold knyttet til saken. Leder ba samtidig om at salget av helsehuset på Sandland settes opp som sak i vårt første møte høsten 2019, forklarer hun.

KUSEK drøftet i saksframlegget alternative undersøkelsesformer; forvaltningsrevisjon og hendelsesbasert undersøkelse.

– Har ikke anledning

– Sekretariatets tilråding var å gjennomføre en hendelsesbasert undersøkelse som tar utgangspunkt i en konkret hendelse. Formålet med en slik undersøkelse vil være å klarlegge og beskrive hva som faktisk har skjedd og deretter belyse og forklare de utløsende faktorer, sier Land. Hun ser ingen grunn til å trekke KUSEKs kompetanse og uavhengighet i tvil og valgte derfor å følge deres tilrådning i avstemningen.

– KUSEK er kontrollutvalgets sekretariat og har ikke anledning til å utføre forvaltningsrevisjon, slik Ståle Sæther anfører, tilføyer Land.

Utvidet budfrist

Hun registrerer at Sæther hevder trygdeboligene ble solgt i løpet av 22 timer.

– Sandland Brygge sier i epost til eiendomsmegler Hegg 27. februar at «Videre utvider vi budfristen for eiendom gnr. 5/132 med 7 dager til 7. mars 2019, opplyser Land, som sier at saken også handler om habilitet og tillit.

– Habilitetsreglene har ikke bare til formål å sikre upartiskhet i avgjørelser, men skal også bidra til å opprettholde den allmenne tillit til forvaltning og de folkevalgte. Habilitet handler også om rolleforståelse og det å være seg bevisst at andre ikke alltid skiller mellom en folkevalgts ulike roller (privat/folkevalgt) Tillit handler om å gjøre seg verdig innbyggernes tillit, tillit kan ikke kreves eller vedtas, tillit skapes gjennom forvaltning og folkevalgtes handlemåter, avslutter Land.