Plasserer helikopter i Hammerfest midlertidig

Regjeringen vil leie inn sivile helikoptre for å sikre politiets helikopterberedskap i Nord-Norge. I den forbindelse skal det etableres en midlertidig løsning fra 1. januar i Hammerfest, i påvente av at en anbusprosess og leieavtale er på plass.

– For å sikre at politiets helikopterberedskap i Nord-Norge blir ivaretatt foreslår regjeringen å leie inn sivile helikoptre. Vi vil øke bevilgningen til politiet med totalt 61 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til dette formålet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en pressemelding.

Tidligere har det blitt klarlagt at redningsberedskapen i Nord-Norge skal styrkes ved å etablere en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Denne basen legges til rette for å dekke politiets spesielle behov med dagens beredskap på en time.