Passerte 50 kroner per person i Alta

Som Altaposten kunne melde mandag ville bidragene fra Alta til tv-aksjonen passere millionen. Fintellingen viser at beløpet ble 1.054.409 kroner. Det betyr at kommunen også passerte 50 kroner per innbygger, som var målet.

– Det ble 51,02 kroner per innbygger! Det er fantastisk bra, husk vi er 20.665 innbyggere. Så tusen hjertelig takk til alle, dere utgjorde en forskjell, bekjentgjør varaordfører Anita Håkegård Pedersen på Facebook.

På Alta kommunes hjemmeside sendes det ut en takk til alle som bidro.

– TV-aksjonen i Alta takker alle bøssebærerne for en fantastisk innsats på søndag. Pengene skal brukes til å hjelpe kvinner i noen av verdens mest sårbare områder, heter det.