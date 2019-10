Garasjebrann i Russeluft

nyheter

Det meldes om at det er brann i en garasje i Russeluft. Det kom tidlig ulike meldinger fra brannvesen og politi om at det dreide seg om brann i et hus og en bil, men det har vist seg å være i en garasje.

– Det er en garasjebrann og mannskapet er framme på stedet, opplyser vaktleder ved 110-sentralen i Finnmark, Fred-Ole Holmen.

Han opplyser at slukkearbeidet er i gang.

– Foreløpig er det ikke noen fare om at det kan spre seg, sier han.

Vaktlederen legger til at det ikke er meldt om noen personskader. Det foreligger foreløpig heller ikke noen opplysninger om hva som er oppbevart i garasjen.

–Brannvesenet har kontroll på stedet, skriver Politiet i Finnmark.

