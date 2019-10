– Kunne spart kommunen for 150.000 kroner

nyheter

Da kommunestyret i Loppa i forrige uke med knapp margin støttet kontrollutvalget i saken om salget av Helsehuset på Sandland, fremmet Loppa Høyre eget forslag om forvaltningsrevisjon.

Blir gransking av kjøpet av helsehus på Sandland Med knappest mulig margin ga kommunestyret grønt lys for å bruke 150.000 til videre undersøkelse.

Slår tilbake mot anklagene Ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen, mener bygdedyret har kommet til syne med kontrollutvalgets ønske om å granske Helsehus-kjøpet på Sandland.

Kommunestyret vedtok med 8 mot 7 stemmer å følge kontrollutvalgets ønsker om hendelsesbasert gransking og bevilget inntil 150.000 kroner til dette.

– Høyre var villige til å bruke mer ressurser på saken, men ville at kontrollutvalget skulle ha dette som ordinær sak i neste utvalgsperiode. Det hadde spart kommunen for 150.000 , forklarer Ståle Sæther

Utvidet kontroll

Loppa Høyre la frem forslag om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i forbindelse med Loppa kommunes salg av 20 eiendommer. Revisjonen skulle inkludere salg av både Helsehuset og trygdeboligene på Sandland.

– Vi ville gjennomgå salget av 20 eiendommer i perioden 2008-2019. Når kommunen skal bruke ressurser på å gjennomgå salg av eiendommer, vil vi ha forvaltningsrevisjon. Det har vært stilt spørsmål med flere eiendomssalg i kommunes regi. Vi mener derfor det er søkt å bare fokusere på ett salg. Jeg skjønner ikke hvorfor Berit Land (Ap), leder av kontrollutvalget i Loppa, stemmer ned dette forslaget, både i kontrollutvalget og i kommunestyret, sier Ståle Sæther, som er gruppeleder i Loppa Høyre.

Partiet mener kommunen må se salget av både trygdeboligene og helsehuset på Sandland i sammenheng.

– Salget av begge eiendommene ble behandlet av kommunestyret i april 2019. Ordførerens habilitet ble vurdert da kommunestyret skulle behandle salg av trygdeboligene i sak 81/19. Salg av helsehuset ble behandlet som neste sak, 82/19, sier Sæther. Han poengterer at Sandland Brygge AS, der ordfører Steinar Halvorsen er medeier, var interessert i begge prosjektene, begrunner Sæther.

Ville fått bedre rapport

Dersom forslaget fra Høyre hadde fått tilslutning, ville det ført til gransking av flere saker der kommunale eiendommer har blitt solgt de siste årene, påpeker Ståle Sæther. Han forklarer at ved en forvaltningsrevisjon ville Kontrollutvalgssekreteriatet i Vest Finnmark IKS (KUSEK IKS) fått oppgaven.

– Med forvaltningsrevisjon ville vi fått en bedre rapport. Siden Loppa hvert år betaler til sekreteriatet ville det ikke ført til mer utgifter, sier Sæther.

Han legger til grunn, at da ville oppgaven med oppfølging av saken bli overført til kontrollutvalget som skal velges for kommende valgperiode, men uten ekstrabevilgning på 150.000 kroner.

– Det ville gå inn i det ordinære arbeidet for kontrollutvalget, sier Ståle Sæther.

Han ser ingen minus ved at en forvaltningsrevisjon ville tatt lenger tid slik kontrollutvalget i Loppa mente. Sæther reagerer også på at Cato Kristiansen (SV) sier Høyre ville bruke pengene på annet.

Skjedde raskere

– Berit Land har vært opptatt av at Helsehus-salget skjedde for fort. Det tok to og en halv dag, og det er dette hun som kontrollutvalgsleder vil ha vurdert i hendelsesbasert gransking. Salget av trygdeboligene gikk enda raskere, og ble solgt i løpet av 22 timer. Hvorfor reagerer ikke utvalgslederen på dette? Spør Ståle Sæther som sier det er to forskjeller på disse eiendomssalgene.

– Sandland Brygge vant budkrigen om helsehuset, men tapte budkrigen om trygdeboligene. Berit Land burde i alle fall ha inkludert salget av trygdeboligene i den hendelsesbaserte granskingen. Jeg mener, at siden Sandland Brygge ikke fikk kjøpe trygdeboligene, var nok det uinteressant for Berit Land, mener Ståle Sæther.

Høyres gruppeleder i Loppa stiller flere spørsmål i forbindelse med kontrollutvalgets ønske om hendelsesbaserte granskingen av Helsehus-salget. Blant annet om saken ville blitt like grundig behandlet om kjøperen var en annen enn Sandland Brygge AS.

I tråd med regler

Kotrollutvalgsleder Berit Land sier uvalgets anliggende i denne saken er kommunens salg av helsehuset på Sandland, og om salgsprosessen blant annet har skjedd i tråd med kommunens egne regler.

– For å få svar på dette er det nødvendig med faktakartlegging og hendelsesbasert undersøkelse, der synsing og rykter er skrellet bort, mener Berit Land.

Hun presiserer at saken er viktig også fordi den handler om habilitet og tillit.

– Tillit handler om å gjøre seg verdig for innbyggernes tillit. Tillit kan ikke kreves eller vedtas. Tillit skapes gjennom forvaltning og folkevalgtes handlemåte, fremhever Land.