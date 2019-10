Vurderer Torfinns planer fra 1995 på nytt

nyheter

– Ingen i Alta slår seg til ro med dagens tilbud. Kravet om sykehus så dagens lys allerede på slutten av 70-tallet. Jeg husker at Eva Nielsen snakket om saken allerede i 1984, sier Torfinn Reginiussen i dag.

Følte seg motarbeidet

Reginiussen uttalte seg i 1995 om planene for et privat sykehus i Alta som leder for Alta arbeiderparti. Den gangen følte makta i Alta at Finnmark fylkeskommune, som den gangen hadde ansvaret for sykehusene, trenerte utvidelsen av helsetjenestene i Alta. Politikerne i Alta følte at utbyggingsplanene for Alta helsesenter hadde stoppet helt opp.

– Etter over ett års med forhandlinger, må vi imidlertid ha et klart svar på om fylkeskommunen vil være med å bygge ut spesialisthelsetjenesten ved helsesenteret eller ikke, uttalte han til Altaposten den gangen.

– Selv om vi har fått til mye i Alta siden 80-90-tallet, må alt for mange pasienter reise bort for å komme til behandling andre steder.

– Også da så man viktigheten av å få inn ambulerende spesialister for å redusere pasienttransporten. Og det har man lyktes godt med. Men det å få til sykehustjenester som fødeavdeling og akuttfunksjoner til Alta, er det man jobber for nå, påpeker Torfinn Reginiussen, som den gangen var leder i Alta arbeiderparti.

Ga en million til ny runde

Selv om kampen for sykehustjenester har pågått i flere tiår, regnes ikke kampen for tapt. Tvert i mot. Under Alta kommunes budsjettforhandling for 2019, foreslo Fremskrittspartiet at kommunestyret skulle be administrasjonen igangsette en prosess med private helseforetak for å se på muligheter for private sykehusløsninger, på bakgrunn av at Stortinget har avviklet godkjenningsordningen for sykehus. Forslaget fikk enstemmig tilslutning og en million kroner ble avsatt til denne prosessen. Nå håper Reginiussen det blir fortgang i arbeidet.

– Det må samtidig etableres dialog med private tilbydere som i dag er etablert i kommunen slik at disse blir inkludert i en slik løsning. Vi har i dag blant annet øyeklinikk, gynekolog og ØNH-spesialist etablert i Alta som har narkosebehov. Formålet primært er å samlokalisere disse og få etablert akutt- og kirurgiske tjenester, og muligheter for fullverdig fødeavdeling, påpeker han.

– Administrasjonen må i dette arbeidet kartlegge hvilket arealbehov disse tjenestene vil kreve, slik at dette danner grunnlag for fremtidig skisseprosjekt i tilknytning til Klinikk Alta, påpeker han.

Konkrete planer

Reginiussen forteller at Alta kommune har stått for mye av utvidelsen som kom i utbyggingstrinnet man ser før dagens Klinikk Alta ble realisert.

– Vi har jo lyktes ganske godt, og leide store deler av lokalene til fylkeskommunen. Strategien da var som nå: Å bygge stein på stein. Vi ser jo at et sykehus i Alta ikke trenger å dekke alle behov. Men akuttfunksjoner og fødeavdeling er nødvendig. Sykehusene i Kirkenes og Hammerfest gjør jo heller ikke alle typer inngrep i dag. De største inngrepene utføres der kompetansemiljøene samles, påpeker han.