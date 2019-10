Tv-aksjonen: Nå er bøssebærerne på vei

nyheter

Det er igjen duket for årets tv-aksjon og bøssebærerne er nå på vei fra hus til hus rundt omkring i Alta. Både skoleelever og andre frivillige sjeler er på vei for å samle inn penger som i forbindelse med årets aksjon skal støtte arbeidet til organisasjonen Care.

Prestisje

Allerede har det kommet blitt samlet inn midler fra næringslivet og ungdomsskoleelevene i Alta. Bjørn Conrad Berg i Alta kommune sa til Altaposten tidligere denne uken at det i gjennomsnitt pleier å bli samlet inn omkring 50 kroner per innbygger i Alta.

– Det er jo litt prestisje, for eksempel om vi klarer å slå nabokommunene, sa han tidligere til Altaposten.

Mulig å bruke Vipps

Bøssebærerne er på tur fra omkring klokken 16 til 18, men skulle du ikke ha kontanter liggende er det likevel ingen grunn til å fortvile. I dag er det mulig å donere på flere plattformer.

– Det er for eksempel mulig å bruke vipps eller ringe inn beløp, ifølge Berg.

For kvinner i sårbare områder

Care arbeider for å styrke kårene til kvinner i en rekke sårbare områder og midlene skal gå til å støtte deres arbeid i landene Rwanda, DR Kongo, Burundi, Niger, Mali, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. Midlene som samles inn skal ifølge organisasjonen bidra til at flere kvinner får muligheten til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og å få sine stemmer hørt.