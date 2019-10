nyheter

Natten har vært preget av flere hendelser både i Alta og resten av Finnmark

Travel natt i Alta

En UTV ble stanset i Alta og fikk tilsnakk av politiet grunnet kjøringen has i sentrumsområdet. Føreren var en gutt i tenårene. I sentrum meldes det også om at en personbil kjørte ut av veien. Føreren som som opplyses om at er en gutt på 18 år var lettere skadd og ble sendt til helsesjekk. Bilberger tauet opp kjøretøyet og føreren anmeldes etter Veitrafikkloven §3.

I løpet av natten har to personer forsøkt å komme seg inn på utested med falske id-kort. Kortene ble beslaglagt av vaktene og overlevert til politiet. Politiet oppretter sak i begge tilfellene.

Politiet har melder at de har vært på private adresser både i Alta og Hammerfest for å stanse høylytt bråk. På begge stedene ble det gitt muntlig pålegg av politiet. På morgenkvisten var politiet på visitt til tre forskjellige adresser og stanset private fester som var til sjenanse for naboer.

På morgenkvisten rykket også Alta brannvesen ut til bilbrann på industrihøyden. Politiet undersøker saken.

Resten av fylket

Klokken 23.00 måtte politiet i Tana ut på et jorde for å påtale en bonde.

– Vedkommende spredde sin møkk etter mørkets frembrudd. Jorda er frossen nå slik at møkka kan renne ut i Tanavassdraget, opplyser politiet som oppretter sak på forholdet.

I Båtsfjord ble en beruset mann i 20-årene satt i arrest.

– Grunnen er at vedkommende har vært utagerende på et privat arrangement, opplyser politiet.

I Lebesby blåste føreren av en personbil positivt i alkometeret og ble tatt med til blodprøvetaking i Kjøllefjord.

I Hammerfest har det vært en rekke hendelser i løpet av natten. Blant annet kjørte politiet to menn i 30-årene til bopel. Politiet opplyser at begge hadde inntatt for meget alkohol på byen slik at føttene ikke lystret dem. En gutt på 16 år ble også anmeldt for å ha oppgitt falsk personalia til politiet. Gutten skal ha forsøkt å komme seg inn på et utested i byen. Litt senere meldes det om at en mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum grunnet beruselse. Senere på natten ble en mann satt i arrest etter utagerende oppførsel på et utested.

– Bedt om å ta beina fatt og finne veien hjem, skriver politiet.

I Kirkenes var politiet i kontakt med to berusede menn som kranglet utenfor et utested. En av personene etterkom pålegg gitt av politiet om å gå hjem, mens den andre skal vært utagerende overfor patruljen. Personen ble tatt med til stasjonen og satt i arrest. I samme by ble også en bil stoppet med sotede ruter. Da fører tidligere har fått pålegg om å fjerne filmen fra rutene uten å etterkomme dette ble saken anmeldt.

En mann ble også bortvist fra et utested i Lakselv.

– Vedkommende laget bråk på stedet. Bedt om å ta føttene fatt på hjemveien, opplyser politiet.