Dagsenteret i Bossekop mottok 25 kilo fårikålkjøtt av Rema-butikken på Elvebakken, nå trenger de hjelp til å få spist det opp.

Inviterer hele Alta

Eiliv Kringstad Skjaeret ved Møteplassen går rett på sak.

– Tirsdag klokken 13 inviterer vi hele Alta til et gratis herremåltid bestående av nydelig fårikål kjøtt. For nå skal vi lage en kjempegryte med fårikål og trenger hjelp til å få spise det opp.

Mens Kringstad Skjaeret er opptatt med å takke Rema-butikken, forteller han at Møteplassen i tillegg får brød daglig fra Kiwi-butikken i sentrum og pålegg fra Rema-butikken i Bossekop.

Gjør all forskjell

– For oss gjør dette all forskjell, for det betyr at vi kan tilby gratis måltider til alle som trenger det, forteller han og ramser opp forskjellige scenarioer som kan føre til at man trenger litt ekstra støtte, omsorg og mat i hverdagen.

– Om du har penger, om du ikke har penger, om dagen er vanskelig, om helsen er dårlig. Uansett omstendighet betyr det at du kan komme til Møteplassen og få et godt måltid.

– Kanskje kan full mage føre til at dårlige avgjørelser blir omgjort til gode og kloke avgjørelser, sier han, før han legger til at Møteplassen serverer gratis frokost og kaffe hver dag, samt gratis vafler hver dag.

– Og innimellom vanker det gratis herremåltider, som nå når vi kan tilby fårikål til alle. Så kom og spis, oppfordre han.

Bommer på kampanjer

Kjøpmann Tom Andre Agnalt ved Rema 1000 på Elvebakken forteller til Altaposten, at de fra tid til annen bommer på kampanjer. Da kan det bli store mengder mat til overs.

– Vi distribuerer store mengder mat, og det er ikke alltid vi treffer rett angående kampanjer.

Begrenser matsvinnet

Agnalt opplyser videre at de gir bort overskuddsmat til aktører innen rus og psykiatri hver dag.

– Det er bare bra vi får begrenset matsvinnet, for det er et stort problem i Norge i dag. Jeg syntes i tillegg at arbeidet de gjør på Møteplassen, og de andre boligene og institusjonene innen rus og psykiatri, er beundringsverdig.

– At vi nå kan være med på å bidra til at de som bruker Møteplassen kan få en fårikålaften, er jo bare helt fantastisk. Jeg håper virkelig de får en veldig fin aften, avslutter den spandable kjøpmannen