Fant utbrent bil i Raipas

Politiet ønsker tips i forbindelse med at de kom over en utbrent bil i Raipas lørdag morgen. Bilen viste seg å være stjålet og politiet etterlyser tips fra publikum om noen har sett to mistenkelige personer i området.

– Vi har som sagt kommet over bilen, men vi mangler de som er kjørt den, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen til Altaposten.

Han forteller videre at bilen ble meldt stjålet natt til fredag og at tyveriet da også ble anmeldt. Da politiet fant bilen bilen lørdag morgen klokken 0820 stod kjøretøyet i fremdeles brann.

–Saken etterforskes, opplyser politiet.