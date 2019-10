– Vi skal jo leve av dette

nyheter

– En arbeidsdag går veldig fort, spesielt når det litt hektisk, mener Tone.

Tone har snart 23 års fartstid i bedriften, og som distriktssjef har hun blant annet personalansvar, samt ansvar for lønn og fakturering. I tillegg til Tone, er det fire faste ansatte på terminalen i Bukta.

– Vi er et godt team og har veldig stabile og flinke ansatte. Den som har kortest tid i bedriften har jobbet her i 17 år, så vi samarbeider godt alle sammen, sier hun.

Travle mandager

På PostNords pick-up-point i Bukta må alle trå til med å utlevere pakker, også Tone. Hun synes ikke det er så mye stress og røper at hun er ikke av den typen som kan sitte med hendene i fanget og vente på at klokka skal gå. Skulle pakkehaugen vokse seg ekstra stor, kan hun tilkalle ekstra hjelp.

– Vi er bare to på kontoret, kjørelederen og meg. Derfor må jeg også levere ut pakker når det trengs. Jeg har aldri en dårlig dag på jobb, sier hun.

– Mandager er de travleste dagene. Da er alle bilene losset og det er mye varer som skal ut. Torsdag regner vi som halv mandag.

Tone regner Posten som bedriftens største konkurrent og kommer ikke på andre aktører som leverer ut pakker på samme vis.

– Når pakkene kommer «skyter» vi dem med håndterminalen, som registrerer alt av pakker og varer som går gjennom terminalen. Det er derfor kunden kan følge sin pakke fra den første gang blir registrert hos oss, gjennom alle omlastingene til den blir levert hos oss. Da får kunden en sms eller en mail om at pakken er kommet. Posten har nok flere pakker en det vi har, forklarer Tone.

– På den måten har vi kontroll på godset hele veien. Skulle kolliet bli borte, vet vi hvor den sist ble registrert og om den har vært hos oss, sier hun.

Det er som regel avsender bestemmer hvor du skal hente din. Har du postnummer 9515, -16 eller -17 havner pakken din som regel her i Bukta. Postnummer med -10, -11 og -13 leveres ut på en av Bunnpris-butikkene eller Kilden. PostNord har i tillegg utlevering både på Esso og Shell.

Hun røper at bedriften har vært plaget med at pakker blir borte, men veldig sjelden i Alta.

– Det var i Bergen og Oslo svinnet var merkbart.

Netthandel

PostNord eies av det svenske selskapet PostNord AB. Tidligere het selskapet Tollpost Globe AS og ble etablert så tidlig som i 1926. Også den gang med tjenester som distribusjon av stykkgods og partilast, samt nasjonal og internasjonal distribusjon av pakker og paller. Halve selskapet ble overdratt til svenskene i 2001 og resten ble solgt i 2008.

– I dag er det registrert ca. 70 000 lastebiler i Norge,

og lastebilen står for 81% av all innenlands transport.

Rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund,

Knut Gravråk

De fleste har stiftet bekjentskap med PostNord gjennom netthandelen. Varehandel på nett har i følge rapporten Norsk E-handel 2019, hatt en nedgang på nesten 5 prosent. Beregningene viser at nordmenn likevel vil handle for 163,4 milliarder kroner i inneværende år. I 2018 handlet vi for 144,8 milliarder kroner. Regjeringen varslet i tillegg at tollfrigrensen på 350 kroner skal økes til 3000 kroner. Fra 1. april 2020 må alle internasjonale aktører innen netthandel, som selger til Norge, også betale moms på lik linje med de norske nettbutikkene.

– Julehandelen starter på høsten og er godt i gang i oktober. Etter Black Friday er det virkelig kaos her, det er da vi har mesteparten av godset, sier Tone.

– Nå er det jo ikke bare black friday. Bedriftene har jo utvidet med både black weekend og black monday, sier hun.

Selv om det er mye pakker, er det distribusjon som er hovedoppgaven til PostNord. Avdelinga i Alta har ansvar for hele Vest-Finnmark og har hver uke biler på de fleste små og store destinasjonene i vestfylket.

– Vi har egne biler og vi leier vi inn biler for å ta unna distribusjon, forteller Tone.

I følge statistisk sentralbyrå ble det i 2018 fraktet 264 millioner tonn gods langs veiene i Norge. 12,0 millioner tonn ble fraktet med utenlandske lastebiler i 2018. I 2017 sysselsatte transportbransjen 153 418 personer i Norge. Av disse jobbet 74 363 med transport på land og 30359 i tilknyttede tjenester og lagring. 17728 jobbet med post og budtjenester.

Tone er ikke negativ til forslaget om at jernbanen etablerer skal trekkes lengre nordover. Det kan bety at varene kommer raskere fram til mottaker.

– Det blir kortere framføring for oss. Det er kortere vei til Tromsø enn til Kiruna hvor vi henter varer i dag, sier hun.

– Hver norske lastebil frakter i gjennomsnitt 3 660 000 kg i løpet av et år

Antall kjørte kilometer per gjennomsnittlige lastebil er 25 480. Likevel er det få

lastebiler som kjører akkurat dette antallet kilometer. De fleste har enten veldig høy

kjørelengde årlig (50 000 kilometer eller mer), eller lav kjørelengde – gjerne i

sammenheng med anleggsdrift på lukkede områder med små avstander.

Rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund,

Knut Gravråk