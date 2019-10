Utsetter avgjørelse for valget i Kvænangen

nyheter

Kommunaldepartementet vil i begynnelsen av neste uke avgjøre om de godtar at et forhåndsstemme-lokale i Kvænangen stengte for tidlig, melder NRK.

– Kommunen får beskjed om departementets avgjørelse før konstitueringen av det nye kommunestyret på onsdag, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik til NRK.

Gjennomføringen av kommunevalget i Kvænangen har ført til en politisk thriller. Mandag møttes valgstyret for å legge inn resultatene på nytt etter omtelling. Da ble det imidlertid oppdaget nye feil og møtet avbrutt.

Én forkastet stemme fra valget i kommunen må vurderes på nytt, besluttet valgstyret tirsdag. Stemmen ble under opptellingen forkastet, fordi det var uklart om velgeren var stemmeberettiget.

Ap og Sp kniver om det siste mandatet, et mandat som kan avgjøre hvilket parti som får ordføreren.