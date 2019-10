Drastiske kutt for lokale bønder: – Avdragene slutter ikke å komme, selv om produksjonen må ned

nyheter

Norges Bondelag og Staten har blitt enige om hvordan man skal kutte den norske melkeproduksjon med 100 millioner liter. Dette utgjør sju prosent av den totale melkeproduksjon i Norge. Bakgrunn for bestemmelsen er at Verdens handelsorganisasjon (WTO) for fem år siden kom med et pålegg som skal fjerne eksportstøtten på norske meieriprodukter innen 2021.