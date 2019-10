Trente på evakuering

nyheter

Det var utgangspunktet for øvelsen som ble gjennomført onsdag ved UiT. Det viste seg at evakueringen gikk helt fint og ingen ble skadd i kvikkleira,

Beredskapsansvarlig Eli Synnøve S. Hanssen retter i en pressemelding en takk til alle som deltok under samvirkeøvelsen med politiet, kommunen, forsvaret og sivilforsvaret.

– Politiet besluttet å evakuere ansatte som ble fraktet til tilfluktsrommet ved Komsa i Alta med buss, der sivilforsvaret tok seg av registrering og fikk alle berørte innkvartert i tilfluktsrommet, opplyser hun om den vellykkende øvelsen

Må øve sammen

Heimevernets sanitetsstyrke var på plass og orienterte om deres rolle ved en eventuell krise. P

– Planlegging av denne øvelsen har vært et samvirke mellom mange. For å kunne handle riktig hvis en virkelig situasjon oppstår, trenger vi å øve sammen. Under denne øvelsen er det mange etater som samhandler og en samvirkeøvelse som den som ble gjennomført i dag er viktig, sier Hanssen.

Flere øvelser

Administrasjonsleder Rune Sundelin understreker viktigheten av at ansatte ved campus setter seg inn i de beredskapsplanene som finnes.

– Det vil bli flere øvelser som har fokus på å sette i verk de eksisterende planene. Vi ber derfor om at ansatte går inn på intranettet og setter seg inn i planene, sier han.