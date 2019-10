Gutta fra Alta og Kirkenes tok siste stikk

nyheter

De siste dagene har 223 finnmarkselever fra syv videregående skoler deltatt på innovasjonscamp i Alta. I tillegg til at de fikk høre fire inspirerende innledere, skulle det også løses en krevende oppgave om bærekraftig samfunn.

Kirkenes og Alta sammen

– Hvilke områder mener dere er viktigst å satse på i forhold til bærekraft og miljø? Kom med konkret eksempel og løsning på disse, var spørsmålet fra Ungt entreprenørskap og Innovasjon Norge Arktis. Vinnergruppa besto av fem elever fra Alta og Kirkenes videregående skole.

Amund Sandø (Kirkenes), Thomas Thomassen (Alta), Håvard Kallinen (Kirkenes), Andreas Hansen (Alta) og Svend Tore Randa (Kirkenes) fant tonen og løste oppgaven til stor tilfredshet fra juryen.

Flombeskyttet vegg

Vinnergruppas idé var en flombeskyttende vegg for land med dårlig økonomi, som i Asia. Flomveggen er en oppblåsbar gummivegg, som passer også for privatpersoner som kan ha en mindre vegg rundt huset for å forhindre vann i kjelleren f.eks.

Gruppa hadde sett på flere viktige momenter angående flomveggen, som kundeforhold, økonomi, målgruppe, nettverk og distribusjonskanaler, for å nevne noen.

Juryen ble sjarmert

12 personer fra lokalt arbeids –og næringsliv stilte opp for å bedømme de 43 gruppenes løsninger på oppdraget. De var imponert.

– Vinneren har en god og troverdig presentasjon, og presenterer en gjennomarbeidet løsning. Gruppa viser god forståelse for bærekraftmålene. Idéen er nyskapende, og har potensial til å nå ut til et marked. Idéen treffer godt på oppdraget gitt fra Innovasjon Norge Arktis, heter det i begrunnelsen.