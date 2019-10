Flertallet på fylkestinget beklager Fefo-vedtak

nyheter

Det var Finnmark Arbeiderparti som fikk gjennomslag for et forslag om å beklage Fefo-salget og anmode om en ny runde. Fire stemte imot.

– Finnmark Kraft AS er med på å sikre eierskap og verdiskaping av Finnmarks vann- og vindressurser til fylket og fylkets befolkning. Fylkestinget i Finnmark vil alltid føre en politikk som er med på å sikre dette. At finnmarkingen i fellesskap, gjennom sitt eierskap i Fefo og kraftselskapene, har styring med egne ressurser, og dermed også med verdiskapingen og gevinsten av disse, er avgjørende for fylkets framtidige utvikling og utviklingsmuligheter, heter det i vedtaket.

Fefo-eieren ønsker sameksistens videre inn i framtiden i et evighetsperspektiv, der fellesskapets interesser settes for investorene og kapitalen.

– Fylkestinget i Finnmark er glad for at Fefo som grunneier i sin tid tok initiativet til å samle kraftselskapene i Finnmark, for å etablere et selskap, der eierne sammen hadde økonomiske ressurser og faglig kompetanse til selv å kunne investere i blant annet vindkraft. Slik hindret disse en utvikling der kun store nasjonale og internasjonale selskaper får tildelt konsesjon til våre meget attraktive vindkraftområder, ekspropriere områdene våre og ta gevinsten ut av fylket, heter det i vedtaket, der fylkestinget anmoder Fefo om å utsette ikrafttredelse og avvente en prinsippdiskusjon om saken i fylkestingets møte i desember.