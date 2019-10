25 Alta-elever til Russland for å lære om det «grønne skiftet»

nyheter

Gjennom prosjektet «Youth and business – we do more together» skal olje og gassindustrien i Russland utfordre Alta-elever på det «grønne skiftet».

Mandag reiser 25 elever fra Sandfallet ungdomsskole til Russland for å møte elever og næringsliv. Målet er blant annet å bli kjent med utfordringene og å lære mer av og om hverandre. Alta kommune er ansvarlig for prosjektet som skal gi elevene bedre kunnskaper blant annet innenfor engelsk, bærekraft og miljø. Og i tillegg gi bedre karriereveiledning og øke skolemotivasjonen.

Vil skape forståelse

– Ungdommen utfordres i møtet mellom bærekraft, klima og behovene for endring, og engasjerer seg i markeringer verden over. Gjennom dette prosjektet blir de utfordret til å drøfte og komme med forslag til hva som kan gjøres annerledes, opplyser prosjektleder for turen, Trond Einar Persen.

Han opplyser at et av hovedmålene i prosjektet, er å skape forståelse for bærekraftig økonomisk utvikling fremover.

– I fjor møttes russiske og norske elever i Alta for å drøfte utfordringene mellom villaks og oppdrettslaks i samarbeid med NRS Finnmark og ALI. I år er det olje og gass i det grønne skiftet som skal drøftes. Målet er å skape et internasjonalt perspektiv, og trimme entreprenørskapsmusklene til ungdommene. Dette prosjekter er basert på FN sine bærekraftsmål og energinæringen sin bekymring for at de ikke klarer å skaffe kompetent arbeidskraft i fremtiden. Antallet ungdommer i Barentsregionen reduseres samtidig som interessen og kunnskapen om realfag er lav. Det vil trolig føre til at næringslivet i regionen ikke vil kunne benytte lokal og regional arbeidskraft i utviklingen av prosjekter som f.eks Johan Castberg og Stochman, sier han.

Innblikk i framtidens kompetanse

Prosjektet er finansiert av Barentssekretariatet, som har som en av sine mål å øke samarbeidet mellom Norge og Russland.

– Vi vil gjennom dette prosjektet gi elevene mer og bedre forståelse for regionen vår, både historisk og hva vi lever av. Vil ønsker å lære dem hvordan de kan ta aktiv del i utviklingen av fremtidens næringsliv, der samspill mellom næring og miljø ivaretas. Vi ønsker å gi dem innblikk i hvilken kompetanse som behøves, og å gi den entreprenørskapsferdigheter, som kan gjøre dem til kreative arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, sier Persen.