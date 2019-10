Valgstyret i Kvænangen fant flere feil

nyheter

Tallene i valgprotokollen stemte ikke med antall stemmesedler etter nok en omtelling etter kommunevalget i Kvænangen i Troms.

Én forkastet stemme fra valget i kommunen skal nå vurderes på nytt, besluttet valgstyret tirsdag, skriver NRK.

Stemmen ble under opptellingen forkastet, fordi det var uklart om velgeren var stemmeberettiget. Valgstyret i Kvænangen holder nytt møte onsdag kveld eller torsdag morgen. Blir stemmen godkjent, kan den endre sammensetningen i kommunestyret, ifølge kanalen.

Mandag møttes valgstyret i kommunen for å gå igjennom valgdagsbøker og legge inn resultatene etter nok en omtelling over en måned etter valget.

Det ble da oppdaget nye feil, skriver Nordlys. Tallene i valgprotokollen stemte ikke med antall stemmesedler – noe som betyr at det enten mangler en stemme, eller at det er satt kryss for en person som ikke har avgitt stemme.

Kommunen har omtrent 1.200 innbyggere, og 676 innbyggere stemte ved kommunestyrevalget. Slik resultatet står nå er det meget jevnt om det siste mandatet, og usikkert om det går til Ap eller Sp, skriver Kommunal Rapport.