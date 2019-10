Prisdryss på festkveld

nyheter

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel utpekte prisvinnerne 7. oktober, men i går var tiden inne for å dele ut selve prisene under festmiddagen i Vadsø. Prisene var på 30.000 kroner.

Blant vinnerne var sykkelrittet Offroad Finnmark som fikk folkehelseprisen. Gründer Jørund Greibrokk var på plass sammen med daglig leder Anders Abrahamsen.

Fylkeskulturprisen gikk i år til Tana kulturskole, der hele ni elever fra skolen har fått Drømmestipendet siden 2004.

– Å prioritere kunst og kultur og bruke ressurser på våre barn og unge er viktig og nødvendig. Tana kulturskole er et meget godt eksempel på de positive effektene vi får av langsiktig satsing på kultur, sa hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken etter vedtaket forrige uke.

Porsanger scooterforening fikk trafikksikkerhetsprisen. Bolystprisen for 2019 gikk til Hasvik kommune, mens Oss-nor fra Hammerfest får prisen for årets lærebedrift.