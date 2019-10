Nå blir det aktivitet i fiskemottaket i Øksfjord

nyheter

–Vi håper å være i gang så snart som mulig, sier daglig leder Hans Ivar Pedersen, som neste uke vil være på plass i Øksfjord for å forberede oppstart av fiskemottak. Det er viktig for Oldervik Fiskeindustri AS å få med mesteparten av høstsesongen, men Pedersen seier det vil ta litt tid å få alt på plass ved fiskebruket.