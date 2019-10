Leter etter nye medlemmer til Alta ungdomsråd

nyheter

– Er du mellom 13 og 18 år og bor i Alta kommune, så er du aktuell for ungdomsrådet. Rådet er et partipolitisk uavhengig organ for ungdom, der medlemmene selv bestemmer hvilke saker de vil engasjere seg i. Det kan være fritidstilbud, klima eller andre utfordringer som dere mener bør få mer oppmerksomhet, melder Alta kommune.

Ungdomsrådet skal sikre at ungdommers meninger blir sett og hørt, ved at de har tale- og forslagsrett i alle hovedutvalgs- og kommunestyresaker som angår ungdom.

– Om du ønsker å være med å bidra for deg og andre ungdommer i Alta eller du har flere spørsmål om vervet, så send en mail til Ann-Helen Paulsen annpau@alta.kommune.no, opplyser kommunen.