Kokkejævel Sandøy klar til å ta løs på bok: – Æ glæde me!

Nylig fortalte «kokkejævel» og bloggkomet Asbjørn Sandøy at han hadde blitt kontaktet av Kagge forlag, med forespørsel om han ville skrive bok. Samtidig røpet han at han allerede et par måneder tidligere hadde blitt kontaktet av det nordnorske forlaget Utenfor Allfarvei, med samme forespørsel. Også et tredje forlag skal ha vist interesse for Sandøys skriverier.