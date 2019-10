Fylkestinget støtter forsvarsjefens høyeste anbefalte ambisjonsnivå i nord

nyheter

Finnmark fylkesting vedtok onsdag 16. oktober å støtte forsvarsjefens høyeste anbefalte ambisjonsnivå.

Grunnlaget for vedtaket er at fylkestinget vurderer anbefalingen til best å ivareta Norges sikkerhet, nasjonens evne til tilstedeværelse i Nordområdene og allierte forpliktelser gjennom en helhetlig forsvarsstruktur.

– Fylkestinget er også tydelig på at fremtidige ambisjoner for forsvaret skal ha kapasitet til å motstå tvangsdiplomati og avskrekke en potensiell motstander fra å bruke makt på norsk jord og i våre havområder. Sentralt i fylkestingets vedtak ligger også en helhetlig styrking av Hæren i Finnmark og Troms, økt helikopterkapasitet i nord og beskyttelse mot cyber- og hybride trusler. Videre oppbygging av personell og infrastruktur for Finnmark landforsvars med Porsangerbataljonen er hovedprioriteringen for Hæren i Finnmark, melder fylkestinget i en pressemelding.