Bygger opp trygt barnevern i Loppa

Synne Larsen er sosionom og begynte i 2018 som barnevernsleder i Loppa. Nå er hun tilbake etter fødselspermisjonen. Synne er klar til å fortsette arbeidet med å stake ut sin egen kurs for videre å utvikle tjenesten, men fremhever at innsatsen til Nina G. Mannsverk fra Alta. I vikarperioden har hun sørget for forebyggende arbeid og god kontakt med innbyggerne i alle deler av Loppa.