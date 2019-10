Arrangerer historisk joikedugnad

nyheter

Søndag går årets TV-aksjon av stabelen. I år er det Care-organisasjonen som får støtte fra den tradisjonsrike tv-innsamlingen. Care jobber kort fortalt for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.