Kjempemåling for Altaposten

Tirsdag slapp Mediebedriftenes landsforbund (MBL) i samarbeid med TNS Gallup sin andre lesertallsundersøkelse for 2019. Tallenes tale er klar; Finnmarksavisene som er med på undersøkelsen har en fin framgang fra forrige måling.

For Altapostens del er økningen på flere produkter. Økningen er særlig tydelig på papir og mobil. Mediehuset noterer seg 900 opp på papir (fra 6 600 til 7 500 lesere) og 2 600 i økning på mobil (fra 6 900 til 9 500 lesere). I tillegg kan avisa notere seg 100 flere eavis-lesere. På PC/Mac og nettbrett står avisa på stedet hvil, med like mange lesere som i forrige måling.

Total-tallene øker med 15 prosent, fra 12 600 til 14 500 lesere.

– Vi er godt fornøyd med denne målingen, som bekrefter det vi ser på egne målinger. Avisa er inne i en fin trend lesertallsmessig. Mest fornøyde er vi egentlig med å ha en så vidt kraftig økning på papir – at vi øker kraftig på mobilbruk er en trend enkelte andre aviser også opplever. Vi ser videre at andre aviser har nedgang på PC/Mac, her holder vi oss stabile, kommenterer redaktør Rolf Edmund Lund.

Sterke på radio

Han setter pris på at folk bruker mediehuset i så stor grad, på alle flater hvor Altaposten er tilstede.

– Radio Alta har smått utrolige lyttertall, ser vi i sommer passerte flaggskipet NRK1 og ble Altas største radiokanal. Vi har en god tilstedeværelse på sosiale medier, særlig Snapchat, Instagram og Facebook. Og vi er synlige i det offentlige rom, med en rekke arrangement. Dette har ikke minst blitt synlig nå gjennom jubileumsåret, kommenterer Lund.

– Hvordan er lokalavisas posisjon i disse tider der «fake news» og clickbait-saker florerer på sosiale medier?

– Jeg vil påstå det i nyere tid knapt har vært viktigere med en uavhengig, sannhetssøkende og sannferdig lokalavis enn hva tilfellet er nå. At vi lever i en tid der usannheter dominerer på flere flater og der vi har statsledere som legitimerer angrep på medias sannhetssøkende vesen, det stiller enda sterkere krav til at vi lever etter pressens idealer. Også på lokalt nivå. Så kan både vi i Altaposten og andre medier gjøre feil, det kommer vi ikke utenom.

Også FD/Finnmarken – som deler nettavis gjennom ifinnmark.no og dermed har felles tall for alle digitale flater – kan notere seg en fin økning på totalfra forrige måling. Avisene holder stand på papir. På deres felles nettavis ifinnmark.no øker avisene på mobil men mister lesere på PC/Mac. Til sammen noterer FD/Finnmarken seg 28.700 lesere på mobil (opp fra 21.000) og 7.000 lesere på PC/Mac (ned fra 8.200).

Vanlig mobiløkning

Av nasjonale trender kommenterer MBL at 83 prosent av befolkningen bruker norske aviser, enten på papir eller digitalt. Særlig velges mobiltelefonen når nyheter skal komsumeres:

– Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen. Lesertallene viser at den gode journalistikken som hver dag produseres i våre mediehus leses og brukes. Dette er gode tall, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

Fra MBL rapporteres det om en fortsatt tilbakegang på 8,1 prosent for papiravisa. Her er Altaposten blant de 12 titlene som har fått flere lesere.







Papir PC/Mac* Mobil* Nettbrett* Eavis Digitalt totalt* Totalt inkl papir Papir/Eavis Andre måling 2019















Altaposten 7,5 3,0 9,5 1,3 0,5 11,0 14,5 7,8 Finnmark dagblad* 11,4 7,0 28,7 3,7 1,1 31,2 37,1 12,2 Finnmarken* 10,3 7,0 28,7 3,7 1,0 31,2 37,0 11,0 Finnmarksposten 2,2 0,2 0,8 0,1 0,1 1,1 2,5 2,2

















Første måling 2019













Altaposten 6,6 3,0 6,9 1,3 0,4 8,9 12,6 6,9 Finnmark Dagblad* 11,2 8,2 21,0 3,7 1,1 25,3 31,5 11,9 Finnmarken* 10,2 8,2 21,0 3,7 1,0 25,3 30,8 10,8 Finnmarksposten 2,1 0,3 0,6 0,1 0,1 0,8 2,5 2,2

*FD og Finnmarken har ikke egen nettavis, men deler nettavisa ifinnmark.no. Dermed deler de også på tallene alle digitale flater.

Alle tall er i netto lesere, i 1000