13 millioner kroner mindre til Alta i 2020 enn i 2019

Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta kommune har et ferdig budsjettforslag på kontorpulten. Etter at statsbudsjettet ble offentliggjort sist uke måtte han og medarbeiderne slipe kuttekniven etter at regjeringen til Erna Solberg har blitt enige om at finnmarkskommunene skal klare seg med mindre enn de gjorde i 2019.