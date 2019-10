– Endelig, nå funker den igjen

nyheter

Parkeringsappen som har vært ute av drift i over to uker og som naturlig nok har vært frustrerende for alle bilister i Alta kommune, fungerer nå normalt.

– Da kan vi endelig meddele at parkeringsappen vår er oppe og fungerer som normalt igjen, opplyser leder for parkeringsseksjonen i Alta kommune, Jon-Vegar Nilsen.

Bakgrunn for problemet har vært i EUs nye betalingsdirektiv, som stiller økt krav til sikker betalingsgodkjennelse. I disse foreskriftene ligger blant annet det som kalles sterkt kundeautentisering og sikker kommunikasjon.