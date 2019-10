Økte billettprisene for å tjene millioner, det gikk ikke etter planen...

nyheter

Fylkespolitikerne manglet penger på 2019-budsjettet og ville løse det med et prishopp på bruk av kollektivtransport i Finnmark. Skeptikerne advarte og hevdet at de forventede inntektene kun var en ønskedrøm. Påstanden var at resultatet av takstøkningen ville bli at langt færre ville bruke buss, båt og ferge. Nå mangler politikerne millioner i budsjettet for 2019.