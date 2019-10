Vil du at Alta skal få besøk av Supernytt?

nyheter

I løpet av høsten skal NRKs nyhetsprogram for barn mellom 8 og 12 år, Supernytt, gjeste landets fem landsdeler. Konseptet «Supernytt besøker» går ut på at programlederne Selma og Johannes tar turen ut av Oslo-gryta for å presentere Supernytt.

– Til nå har vi besøkt tre landsdeler, Øst-, Sør- og Vestlandet, og denne uken står Nord-Norge for tur, heter det fra programleder Johannes Slettedal.

18. oktober skal sendingen gå fra nord, men programlederne har foreløpig ingen anelse om nøyaktig hvor sendingen skal gå:

– Byene det står mellom og som kan få besøk av oss er Alta, Harstad og Mo i Rana. Hvilken by vil til slutt ender opp med å besøke avgjøres på Svarometer, vår egen gratisapp der man kan si sin mening, skriver Slettedal.

Avstemningen varer fram til tirsdag klokka 17.