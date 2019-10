– Kan statsråden garantere at situasjonen ikkje har gått ut over pasientene?

nyheter

Situasjonen i luftambulansen løftes inn for Stortingets spørretime av Senterpartiet, som skal stille flere spørsmål om beredskapen i Stortingets spørretime på onsdag.

Spørsmålene skal gå til helseminister Bent Høie (H) og i en pressemelding skriver Øyvind Bosnes Engen, helsepolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe, at det er fire sentrale Sp-politikere som vil kreve svar for åpen scene:

Sandra Borch:

Statsministeren har i Stortinget uttalt at beredskapen i luftambulansetjenesten er bedre nå enn tidligere og at luftambulansetjenesten er styrket. Dette er en provokasjon mot folk og fagfolk i nord som må leve i situasjonen med en luftambulansetjeneste som selv tre måneder etter operatørbyttet, er ustabil og der fly nærmest daglig er utmeldt av ulike grunner. Hvor lenge vil helseministeren akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen?

Kjersti Toppe:

Helseministeren har uttalt følgjande om situasjonen i luftambulansetjenesten: «Så vidt jeg er kjent med, har ikke den reduserte kapasiteten bidratt til at pasienter ikke har fått løst sine oppgaver». Samtidig er det gjennom media komme fram historier om sterkt skadde pasientar som er blitt sendt aleine med rutefly. Frå Finnmark Legeforening kjem meldingar om at avvikssystemet ikkje fungerer. Kan statsråden garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane?

Geir Adelsten Iversen:

I brev til Finnmark legeforening skriver direktøren i Luftambulansetjenesten HF at han har «stor forståelse for at medlemmene av Finnmark legeforening er bekymret for ambulanseflyberedskapen, siden tiden etter operatørbyttet har vært preget av ustabil leveranse. Dette beklager vi.» Fra regjeringen har vi derimot ikke hørt noen tilsvarende innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok. Vil statsråden nå følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage?

Per Olaf Lundteigen:

Kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance inneholder krav om tilgjengelighet. Selskapet har etter tre hele måneders drift levert et resultat langt under kontraktkravet, noe som har påført statlige redningstjenester økte kostnader og befolkningen dårligere beredskap. Hvilken økonomisk avkorting har staten hittil krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet?