nyheter

– Vi måtte innse at vi hadde tatt feil. Kundene ble ikke digitale så raskt som man hadde trodd, sier Bjørn Helge Andreassen.

– Da digitaliseringsendringene kom i 2015, trodde man at det skulle gå så fort. Men DNB måtte innse at den digitale utviklingen hadde gått for raskt for mange av kundene, sier banksjef for personkunder, Bjørn Helge Andreassen.

Det ble nemlig forespeilet at den digitale utviklinga kom til å skje lynraskt, og at alle ville og måtte bli nettbank-kunder. Men kundene hang ikke helt med, var erfaringen DNB gjorde seg.

– Det kom mye kritikk mot bankene. Til slutt innså vi at vi måtte gjøre noe. Dette er resultatet, sier Andreassen, og viser fram en tykk konvolutt.

Det er en fysisk konvolutt som inneholder informasjon om hvordan du får gjort banktjenester om du ikke er «på data».

– Vi lagde et informasjonshefte for alle som ønsker å bruke banken på deres premisser. Her finner man informasjon om alt fra brevgiro, et noteringshefte, kontofon og telegiro, men også om vergeforhold og at man fortsatt kan få kontoutskrift i posten, forteller Andreassen.

Han forteller at de som ønsker en manuell bank, kan komme innom og få informasjonen.

– Vi som jobber i bank kan ofte bruke uttrykk som kan være uforståelige for de som ikke er inne i det. Så derfor forklarer heftet om engangskode, passord og kontofon, forteller han.

Vil bli digitale

Når man besøker DNB i Alta er det en kundevert ute i lokalet, og en ved drop-in-pulten.

– Får dere mange henvendelser fra eldre som ikke forstår å bruke nettbanken?

– Ja, det gjør vi. Men vi får også henvendelser fra mange som ønsker å bli mer digitale, og noen klarer det delvis, forteller kundevert Gro Stenvold.

– Vi har også mange eldre i Alta som kanskje har vært selvstendig næringsdrivende og vært vant til å ordne opp selv. Mange av dem klarer også fint å bli digitale, sier Andreassen.

– Eldre bankkunder klager på at de ikke kan ta ut penger i banken, eller veksle penger. Hvorfor får de ikke det?

– Det kan de gjøre på Posten, eller der det er post i butikk. Men skal man ta ut store beløp, må man bestille på forhånd. Vi har rett og slett ikke så mye penger inne, forklarer de.

Får eget telefonnummer

De manuelle kundene får også eget direktenummer som gjør at de slipper å taste seg frem gjennom en telefonsvarer.

– De får maler til avtalegiro som de kan fylle ut hjemme, og sende inn til banken i en ferdig frankert konvolutt. Så er det et noteringshefte, som mange eldre liker å bruke. Der kan de skrive opp hva de bruker penger på, forklarer Andreassen og viser den lille noteringsboka.

Det er også informasjon om fremtidsfullmakt, disponent og verge.