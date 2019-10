Fornøyde medisinstudenter

nyheter

Det er et år siden UiT offisielt startet opp tilbudet for medisinstudenter som ønsker å ta siste delen av utdanningen i Finnmark, også kalt Finnmarkmodellen. En av studentene, Ane Nesje, er i gang med siste studieår og mener at tilbudet byr på muligheter muligheter man ikke ville hatt på et større sted.