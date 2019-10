Båt står i brann, to personer måtte berge seg over i jolle

nyheter

Finnmark politidistrikt omtaler fredag kveld en redningsaksjon i Altafjorden.

– To personer har gått i en jolle i Altafjorden etter at båten de var i begynte å brenne. Slukking ble forsøkt, men det lykkes ikke og de to ombord måtte gi opp og gå i jolla. Redningsskøyta på tur ut for å plukke opp havaristene, skriver politiet.

Fra operasjonssentralen får Altaposten opplyst at de ble gjort obs på hendelsen klokka 21.43.

Det er Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) som organiserer redningsaksjonen. Redningsleder Øyvind Aadde sier at to båter er på vei til stedet, RS Vekteren går fra Alta mens en annen båt er på vei inn fjorden nordfra.

– Båten som brenner ligger i området ved Årøya. Det vi vet er at to personer er gått fra båten og om bord i ei jolle. Ingen av de to er skadd, men må ha bistand - og bistand er på vei til dem nå, sier Aadde.

Ifølge redningslederen tok de selv kontakt via 113 da situasjonen kom ut av kontroll og de trengte bistand.

Via nettjenesten marinetraffic.com fremgår det at RS Vekteren startet ut fra Bukta rundt 22.10, og i skrivende stund (klokka 22.15) er i god driv mot havaristen.