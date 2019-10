nyheter

Tid er tema for Verdensdagen for psyksik helse som er i morra. Margit Djuve Edland kommer i studio til Hanne Larsen for å snakke om hvordan vi kan bruke tiden vår på en verdifull måte for helsa vår.

I tillegg kommer direktør for Alta museum, Jan Dølør, for å snakke om sine visjoner for museet.

Og vi får besøk av Nina Sørensen og Ingeborg Opgård Hågensen som skal fortelle oss om hvor viktig det er å lese eller bare fortellee barna våre en god skrøne.