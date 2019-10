Er du blodgiver? Finnmarkssykehuset først ute med Blodgiver-appen

nyheter

– Nå kan du ta selvtest om du kan gi blod, motta varsler og etter hvert også administrere timeavtalene dine selv, skriver Finnmarkssykehuset på sine hjemmesider.

I første omgang vil det være slik at Blodbanken skal kunne sende ut pushvarsler til giverne når vi for eksempel trenger blod, bestemte blodtyper, eller at Blodbanken har mange ledige timer en dag. Varslet vil finnes under bjellen oppe til høyre i appen.

Finnmarkssykehuset opplyser også at Blodbanken i Hammerfest er de første i Norge som tar Blodgiver-appen i bruk. Flere sykehus vurderer å komme etter. Blodgiver-appen som Finnmarkssykehuset nå tar i bruk er gratis å laste ned fra appstore eller google play.

Les mer om Blodgiver-appen her.