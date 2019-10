– Dette blir kjempemessig

nyheter

Hele 84 utstillere har meldt sin ankomst på årets messe. Dermed vil publikum komme til en smekkfull hall når messa åpner fredag ettermiddag.

– Dette er den største messa vi noen sinne har arrangert. Nesten halvparten av utstillerne er nye. Enkelte utstillere har også funnet hverandre og går sammen om å dele stand. Vi har også bedrifter på venteliste, sier Stigh Aarstein i MyEvent AS, som står bak Nordnorsk Handelsmesse.

– Det er kjempeartig med den store oppslutninga vi har her. Altamessa skal bestå, vi gruser de andre messene i størrelse, sier han.

– Jeg liker godt å komme til Alta og trives her. Folk er mye mer positiv en det jeg opplever hjemme, sier han, og innrømmer at for en tromsøværing sitter det litt langt inne å innrømme det.

Prøvekjøring

Nytt i år er at du kan komme på messa og prøvekjøre bil. Det er Tesla Norge som kommer med sin folkemodell, model 3, som promoteres på denne måten.

– At bilforhandlerne tilrettelegger for prøvekjøring er litt spesielt og noe vi ikke har hatt på messe tidligere, sier Aarstein.

Men det er ikke bare biler må messa. Ifølge messesjefen vil årets utstillere dekke et meget bredt spekter, og balansen mellom det menn og kvinner tradisjonelt liker er fin.

– Vi har stor fokus på utstillere fra det lokale næringslivet i Nord-Norge. Her vil du garantert finne noe som er interessant, sier Aarstein.

Populære fritidshus

Nova Hus kommer med flere utstillingsmodeller til årets messe, men husmodellen Nova 24 som er promotert i forkant av messa kommer dessverre ikke.

– NovaHus kommer, men har hatt problemer med en av deres vindusleverandører, derfor kan de ikke ta med seg denne husmodellen. Nova Hus har derimot lovet å ta med seg en rekke andre flotte utstillingsmodeller, blant annet Arctic Line, som er et flott lite fritidshus eller aneks, sier Aastein.

Konkurranse

Publikum kan også delta på messekonkurranse på handelsmessas facebookside.

– Førstepremien er gratis leie av bobil en weekend. I tillegg til en rekke flotte premier levert av utstillerne i hallen.

– Vi prøver å lage litt blest og gi litt tilbake, sier Aarstein.